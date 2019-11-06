MONATIK с женой посетили Диснейленд в одинаковых нарядах - милое фото

MONATIK поделился в соцсети новым снимком со своей супругой Ириной Демичевой.

Популярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал Сеть новой фотографией со своей супругой и его менеджером Ириной Демичевой.

Читай также: “С любовью“: Monatik с супругой засветились в Голливуде

Звездная пара вместе посетила Диснейленд в Калифорнии. А для выхода в свет влюбленные выбрали одинаковые наряды. Так, на своей странице в Instagram MONATIK опубликовал снимок, где он и его жена запечатлены в красных костюмах в черную клетку.

“#DisneyLand-самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома.)“, - подписал фото артист.

Подписчики MONATIK оставили множество комментариев к новому романтическому снимку.

Читай также: Супруга Монатика прогулялась по Лос-Анджелесу в ярком мини

“Как красиво, когда семья в одинаковых цветах“, “Самые лучшие из лучших, очень любим и восхищаемся вами. Спасибо за то что вы есть“, “Ого какие клевые!!!!“, “Family look. для полноты картины не хватает конечно еще двух маленьких костюмчиков в клеточку“, “Такие счастливые“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее MONATIK показал подросших сыновей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.