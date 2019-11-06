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MONATIK с женой посетили Диснейленд в одинаковых нарядах - милое фото

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MONATIK поделился в соцсети новым снимком со своей супругой Ириной Демичевой.
MONATIK с женой посетили Диснейленд в одинаковых нарядах - милое фото
MONATIK с женой посетили Диснейленд в одинаковых нарядах - милое фото
instagram.com/monatik_official

Популярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал Сеть новой фотографией со своей супругой и его менеджером Ириной Демичевой.

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Звездная пара вместе посетила Диснейленд в Калифорнии. А для выхода в свет влюбленные выбрали одинаковые наряды. Так, на своей странице в Instagram MONATIK опубликовал снимок, где он и его жена запечатлены в красных костюмах в черную клетку.

“#DisneyLand-самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома.)“, - подписал фото артист.

Подписчики  MONATIK оставили множество комментариев к новому романтическому снимку.

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“Как красиво, когда семья в одинаковых цветах“, “Самые лучшие из лучших, очень любим и восхищаемся вами. Спасибо за то что вы есть“, “Ого какие клевые!!!!“, “Family look. для полноты картины не хватает конечно еще двух маленьких костюмчиков в клеточку“, “Такие счастливые“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее MONATIK показал подросших сыновей.

 

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Теги: MONATIK, Ирина Демичева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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