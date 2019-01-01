M1 Music Awards 2019: список победителей

Узнайте, кто получил статуэтки главной музыкальной премии.

В эту субботу, 30 ноября, в Киеве состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии "M1 Music Awards. Пять". Узнайте, кто из украинских селебрити получил награду в этом году.

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Во Дворце Спорта в минувший вечер собрались все звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы побороться за главную награду музыкальной премии по версии телеканала М1. Ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

Организаторы отметили наградами достижения исполнителей в 12 номинациях.

Полный список победителей "M1 Music Awards. Пять":

"Певец года"

победитель: MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергей Бабкин

"Певица года"

Michelle Andrade

Джамала

победительница: NK|Настя Каменских

Злата Огневич

Тина Кароль

"Группа года"

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

победители: "Время и Стекло"

"Воплі Відоплясова"

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"Прорыв года"

победитель: MELOVIN — "Ти"

Артем Пивоваров – No.1

alyona alyona – "Велика й смішна"

"КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"

Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

"Клип года"

Michelle Andrade – Hasta La Vista

TARABAROVA – "Мені казково"

NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"

Тина Кароль – "Вабити"

победитель: MONATIK – "Каждый раз"

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"

MONATIK – Love It Ритм

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

"Антитіла" – "Вірила"

победители: "Время и Стекло" – "Дим"

NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

"Антитіла" – "Вірила"

THE HARDKISS – "Коханці"

победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"

Сергей Бабкин – "Моє кохання"

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"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

"Время и Стекло" – "Дим"

Злата Огневич – "Солодка кара"

Виталий Козловский – "Мала"

победительница: NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Мята – "Там, де рай"

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

Kishe – "Цю ніч"

MARUV – Siren Song

победитель: MONATIK – Love It Ритм

alyona alyona & Alina Pash – "Падло"

"Время и Стекло" – "Дим"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

"Время и Стекло" – "Дим"

Оля Цибульская – "Дівчинка"

Олег Винник – "Роксолана"

победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"

NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Добавим, что Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.

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