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M1 Music Awards 2019: список победителей

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Узнайте, кто получил статуэтки главной музыкальной премии.
M1 Music Awards 2019: список победителей
M1 Music Awards 2019: список победителей
instagram.com/nikitadobrynin/

В эту субботу, 30 ноября, в Киеве состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии "M1 Music Awards. Пять". Узнайте, кто из украинских селебрити получил награду в этом году.

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Во Дворце Спорта в минувший вечер собрались все звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы побороться за главную награду музыкальной премии по версии телеканала М1. Ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

Организаторы отметили наградами достижения исполнителей в 12 номинациях. 

Полный список победителей "M1 Music Awards. Пять":

"Певец года"

  • победитель: MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

"Певица года"

  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • победительница: NK|Настя Каменских
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

"Группа года"

  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • победители: "Время и Стекло"
  • "Воплі Відоплясова"

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"Прорыв года"

  • победитель: MELOVIN — "Ти"
  • Артем Пивоваров – No.1
  • alyona alyona – "Велика й смішна"
  • "КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"
  • Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

"Клип года"

  • Michelle Andrade – Hasta La Vista
  • TARABAROVA – "Мені казково"
  • NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
  • Тина Кароль – "Вабити"
  • победитель: MONATIK – "Каждый раз"

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"

  • MONATIK – Love It Ритм
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • "Антитіла" – "Вірила"
  • победители: "Время и Стекло" – "Дим"
  • NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

  • "Антитіла" – "Вірила"
  • THE HARDKISS – "Коханці"
  • победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"
  • Сергей Бабкин – "Моє кохання"

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"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"
  • Виталий Козловский – "Мала"
  • победительница: NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
  • Мята – "Там, де рай"

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

  • Kishe – "Цю ніч"
  • MARUV – Siren Song
  • победитель: MONATIK – Love It Ритм
  • alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
  • "Время и Стекло" – "Дим"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • Оля Цибульская – "Дівчинка"
  • Олег Винник – "Роксолана"
  • победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"
  • NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Добавим, что Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.

Ранее были названы главные претенденты на Оскар-2020.

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Теги: M1 Music Awards 2019, NK, Время и Стекло, Monatik
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