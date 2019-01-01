M1 Music Awards 2019: список победителей
В эту субботу, 30 ноября, в Киеве состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии "M1 Music Awards. Пять". Узнайте, кто из украинских селебрити получил награду в этом году.
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Во Дворце Спорта в минувший вечер собрались все звезды украинского шоу-бизнеса, чтобы побороться за главную награду музыкальной премии по версии телеканала М1. Ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.
Организаторы отметили наградами достижения исполнителей в 12 номинациях.
Полный список победителей "M1 Music Awards. Пять":
"Певец года"
- победитель: MONATIK
- ALEKSEEV
- MELOVIN
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
"Певица года"
- Michelle Andrade
- Джамала
- победительница: NK|Настя Каменских
- Злата Огневич
- Тина Кароль
"Группа года"
- DZIDZIO
- KADNAY
- Mozgi
- победители: "Время и Стекло"
- "Воплі Відоплясова"
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"Прорыв года"
- победитель: MELOVIN — "Ти"
- Артем Пивоваров – No.1
- alyona alyona – "Велика й смішна"
- "КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"
- Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"
"Клип года"
- Michelle Andrade – Hasta La Vista
- TARABAROVA – "Мені казково"
- NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
- Тина Кароль – "Вабити"
- победитель: MONATIK – "Каждый раз"
"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"
- MONATIK – Love It Ритм
- "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
- "Антитіла" – "Вірила"
- победители: "Время и Стекло" – "Дим"
- NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"
- "Антитіла" – "Вірила"
- THE HARDKISS – "Коханці"
- победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
- Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"
- Сергей Бабкин – "Моє кохання"
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"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
- "Время и Стекло" – "Дим"
- Злата Огневич – "Солодка кара"
- Виталий Козловский – "Мала"
- победительница: NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
- Мята – "Там, де рай"
"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"
- Kishe – "Цю ніч"
- MARUV – Siren Song
- победитель: MONATIK – Love It Ритм
- alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
- "Время и Стекло" – "Дим"
"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
- "Время и Стекло" – "Дим"
- Оля Цибульская – "Дівчинка"
- Олег Винник – "Роксолана"
- победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"
- NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
Добавим, что Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.
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