Ани Лорак засветилась на российской премии

Певица получила две статуэтки "Золотого граммофона".

Певица Ани Лорак получила награду "Золотого граммофона", которая минувшим вечером прошла в Москве. На церемонии награждения также появились Макс Барских и Светлана Лобода.

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Ани Лорак появилась на премии в ярко-синем вельветовом наряде со шляпой. Артистке вручили две статуэтки за песни "Cон" и "Сумасшедшая".

Певец Макс Барских получил от "Русского радио" одну статуэтку за композицию "Берега", а закрывала концерт в Кремлевском дворце Светлана Лобода, которой вручили "граммофон" за песню "Инстаграм".

Ранее Ани Лорак была замечена в самолете вместе с Сергеем Лазаревым.

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