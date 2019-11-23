Ани Лорак засветилась на российской премии
Певица Ани Лорак получила награду "Золотого граммофона", которая минувшим вечером прошла в Москве. На церемонии награждения также появились Макс Барских и Светлана Лобода.
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Ани Лорак появилась на премии в ярко-синем вельветовом наряде со шляпой. Артистке вручили две статуэтки за песни "Cон" и "Сумасшедшая".
💙 Потрясающая Ани Лорак принимает поздравления с двумя статуэтками национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»! Песни «Сумасшедшая» и «Сон» провели более 20 недель в хит-параде «Золотой Граммофон»! #русскоерадио #золотойграммофон #золотойграммофон2019 #АниЛорак
Певец Макс Барских получил от "Русского радио" одну статуэтку за композицию "Берега", а закрывала концерт в Кремлевском дворце Светлана Лобода, которой вручили "граммофон" за песню "Инстаграм".
Ранее Ани Лорак была замечена в самолете вместе с Сергеем Лазаревым.
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