Полный список лауреатов премии, в которой определяют победителей по голосам зрителей .

Music Awards 2019: Кто получил престижную премию ivona.bigmir.net

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Состоялось вручение престижной премии American Music Awards 2019, которую ежегодно вручают в Лос-Анджелесе. AMAs, как и каждый год, начиная с 1973, лауреатов выбрали путем опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.

Кроме награждения победителей, зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззо, Кристины Агилеры, Кеши, Post Malone, Камилы Кабелло и Шона Мендеса.

Рок-группа Green Day подготовила номер, посвященный 25-летию легендарного альбома Dookie.

Певец и гитарист Билли Джо Армстронг, басист Майк Дернт и барабанщик Тре Кул начали свое выступление с последнего хита под названием Father of All со своего 13-го студийного альбома с таким же названием (его выход запланирован на февраль 2020 года). Песня уже попала в топ мирового чарта.

Также выступила Тони Брекстон, которая отмечает 25-летие своего дебюта на AMA; певица Шанайя Твейн впервые за 16 лет вернулась на сцену American Music Awards и тоже исполнила свои хиты.

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Певица Тейлор Свифт, которая была названа артисткой десятилетия, исполнила зажигательный микс из своих лучших песен. Выступления звезда завершила акустическим исполнением песни Lover.

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Первую номинацию “Лучший альтернативный исполнитель“ получила Билли Айлиш. тейлор Свифт побила рекорд по количеству побед на АМА - теперь в ее арсенале 25 наград и она обошла поп-короля Майкла Джексона, у которого их 24. 25-летняя певица Halsey получила статуэтку в категории “Лучшая песня в стиле поп/рок“.

Артистка Кэрри Андервуд получила статуэтку за “Лучший альбом в стиле кантри“. А награду “Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок“ получила пара Шона Мендеса и Камилы Кабелло.

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Полный список победителей American Music Awards 2019:

Исполнитель года — Ариана Гранде

Открытие года — Билли Айлиш

Видео года — Тейлор Свифт, You Need To Calm Down

Тур года — BTS

Лучшая исполнительница в стиле поп/рок — Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в стиле поп/рок — Halid

Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок — Шон Мендес и Камила Кабелло, Señorita

Лучшая песня в стиле поп/рок — Halsey, Without Me

Лучший альбом в стиле поп/рок — Тейлор Свифт, Lover

Лучшая хип-хоп-исполнительница — Карди Би

Лучшая хип-хоп-песня — Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Лучший хип-хоп-альбом — Post Malone, Hollywood's Bleeding

Лучшая исполнительница в стиле соул/R&B — Бейонсе

Лучшая песня в стиле соул/R&B — Бруно Марс

Лучший альбом в стиле соул/R&B — Khalid, Free Spirit

Лучший альтернативный исполнитель — Билли Айлиш

Лучший саундтрек — Bohemian Rhapsody, Queen

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