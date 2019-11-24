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Детское Евровидение 2019: Кто выиграл в конкурсе

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Победительницей стала представительница Польши Вики Габор.

Детское Евровидение 2019: Кто выиграл в конкурсе
Детское Евровидение 2019: Кто выиграл в конкурсе
Instagram / @vikigaborofficial

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Вчера, 24 ноября, в польском городе Гливице состоялся финал детского песенного конкурса Евровидение. Победительницей стала участница из Польши Вики Габор, исполнившая песню “Superhero“. После голосования жюри и зрителей она набрала 278 баллов. Победительница получила главный приз конкурса - хрустальный микрофон. 

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На втором месте оказался Ержан Максим из Казахстана - она набрал 227 баллов. Третье место досталось участнице из Испании Мелани с результатом 212 баллов. Всего в Детском Евровидении участвовало 19 конкурсантов из разных стран. Песенный конкурс проходил в Arena Gliwice – одном из крупнейших развлекательных центров Польши.

Победительница Детского Евровидения Вики Габор – “Superhero“-  видео можно увидеть ниже: 

Представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько с песней “The Spirit Of Music“ заняла 15 место, набрав 59 баллов. 

Ранее мы писали, что Андрей Данилко удивил неожиданным заявлением. 

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Теги: Евровидение, детское Евровидение, песенный конкурс
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Источник: IVONA bigmir)net

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