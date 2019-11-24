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Андрей Данилко удивил неожиданным заявлением

Комментариев: 2
Артист уходит из "Х-фактора".
Андрей Данилко удивил неожиданным заявлением
Андрей Данилко удивил неожиданным заявлением
ivona.bigmir.net

Судья шоу “Х-фактор“ Андрей Данилко заявил о намерении покинуть проект. Решение артиста удивило не только участников и зрителей но и его коллег.

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В новом выпуске шоу, когда все участники категории “Группы“ вышли на сцену “Х-фактора“, Андрей Данилко разволновался и долго не мог начать говорить. Участники заподозрили неладное. Впрочем, потом артист заявил, что не готов выбирать конкурсантов, которые пройдут в прямые эфиры. По словам звезды, он чувствует себя опустошенным и не видит в себе сил помогать ребятам в их развитии.

Ребят, только не обижайтесь. Сейчас я как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой… И понимаю, насколько это для вас важно! Поэтому подумал, что будет честнее, если я, наверное, покину этот проект. Может, появится новый наставник, который вам действительно поможет, потому что я понимаю, что проблема во мне… Я как подумал о том, что сейчас мне придется кого-то выбирать… Нет, я не готов этого делать… Вы все — способные ребята, и мне кажется, что мне лучше всего будет покинуть этот проект, - сказал Данилко.

После Андрей удалился из зала, а категория “Группы“ так и не прошла прослушивание. Участники проекта были растеряны, а оставшиеся судьи проекта также не поняли, что произошло.

Ранее менеджер Андрея Данилко прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем артиста.

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Теги: Андрей Данилко, X-фактор
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  24.11.2019, 17:14
Оценка:  0
pусский
Дело в другом... Его вдруг озарило, что для творческого возрождения надоевшей Верки Сердючки необходимо отрастить третью сиську!
внучка_Сердючки    24.11.2019, 17:02
Оценка:  0
внучка_Сердючки
ну все...после этого Хфактор смотреть не буду(((
только из-за Данилка и смотрела!
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