MONATIK признался в своих зависимостях

Украинский певец MONATIK рассказал, какие у него фобии.

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Сегодня MONATIK собирает стадионы. Но как любому обычному человеку, ему свойственны слабости. Об этом он рассказал в передаче “Зірковий шлях“ в рубрике “Кава з перцем“ на канале “Украина“.

Артисту после напряженной работы помогают перезагрузиться компьютерные игры.

“Я считаю себя заядлым геймером, потому что игры в моем понимании - это отдельное произведение искусства. Если это крутые, классные, затягивающие, сюжетные, остросюжетные я бы даже сказал какие-то экшены“, - поделился артист с “Зірковим шляхом“.

И зависим MONATIK не только от компьютерных экшенов.

“Я зависим от никотина. И это, конечно, я отношу к своей слабости сейчас. Думаю, я с этим справлюсь, просто пока как-то не получается“, - говорит музыкант на канале “Украина“ и добавляет, что выкуривает в день до одной пачки сигарет.

А когда в Диме просыпается аэрофобия, он может позволить себе даже немного алкоголя.

“Если совсем захватывает дух, я могу попросить - пожалуйста, 50 виски. Но не могу сказать, что это очень помогает“, - рассказывает певец.

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И боялся MONATIK не только летать. Сейчас в это трудно поверить, но в свое время артист не только имел страх перед сценой, он боялся выступать перед родными.

“Я вообще очень стеснялся. Я колядовал - за диваном прятался. Не чувствовал себя в своей тарелке. Но когда в 1-м классе, моя бабушка, Лариса Петровна, не даст соврать, у нее до сих пор есть эта запись, нам раздавали бумажки, всем одноклассникам. И каждый писал, кем он хочет быть в будущем. И я тогда написал, что хочу быть артистом и путешествовать по миру. Вот сегодня это происходит“, - вспомнил музыкант.

Смотрите программу “Зірковий шлях“ в эфире телеканала “Украина“ по будням в 9:30!

Напомним, ранее MONATIK признался, почему скрывает лица своих сыновей.

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