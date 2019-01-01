Надя Дорофеева высказалась о сольной карьере

Планирует ли артистка покидать "Время и стекло"?

Участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева рассказала о сольной карьере. По словам звезды, она пока не стремится в “свободное плавание“.

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В программе “Светская жизнь“ Дорофеева отметила, что пока не планирует начинать свой отдельный проект.

Я чувствую себя в группе, как сольная певица и у нас есть сольный певец. Если бы со мной в дуэте была девушка, я бы не выдержала столько лет 100%. А все потому, что все артисты слишком амбициозны, - сказала она.

Впрочем, Надя пишет себе песни на будущее, но пока нигде их не исполняет.

Я писала тексты и до группы “Время и Стекло“. Но когда я пришла в группу и увидела как Потап пишет песни, я поняла, что ничего не умею. Я перестала писать, и не творила где-то пять лет, к треку “505“, который мы написали втроем, - рассказала артистка.

Недавно Надя Дорофеева откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

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