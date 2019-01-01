Надя Дорофеева откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

У певицы распространенное заболевание.

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем. По словам певицы, у нее проблемы со щитовидной железой.

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Об этом артистка сообщила в своем влоге.

Я к своему здоровью отношусь... ну так, бегу в больницу только тогда, когда прижмет. Но в этот раз я решила сделать все по-другому. Я никогда не рассказывала, но у меня есть проблема со щитовидной железой, и это очень распространенная проблема, она действительно очень у многих людей. Эту проблему очень важно контролировать, - призналась Надя.

Так, девушка поехала на медосмотр со своей мамой. После медосмотра девушка сообщила о том, что посоветовали ей врачи. Ей рекомендовали сделать "серьезную манипуляцию". О чем именно идет речь артистка не уточнила.

Ранее Надя Дорофеева рассказала о кардинальных переменах.

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