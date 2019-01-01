Надя Дорофеева рассекретила свой вес и рассказала, как питается

Солистка группы "Время и Стекло" призналась, что раньше комплексовала из-за своего веса.

Украинская певица, участница популярной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева дала интервью журналисту Славе Демину для программы “Слава+“, которая выходит на YouTube-канале “Люкс FM“.

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В разговоре с Деминым артистка впервые рассекретила свой вес и рост. Звезда призналась, что ранее была очень худой и комплексовала из-за своего веса. Сейчас она весит 51 килограмм при росте 169 сантиметров.

“169 рост у меня. Вес сейчас 50-51 кг. Ееее, я поправилась! Я сильно комплексовала, что я худая. Принимать себя нужно таким, какой ты есть. Раньше я просто была очень худенькая, это было лет семь-восемь назад, в школе. Вот этот весь период я была очень худая. И я хотела чуть-чуть набрать вес. Я хочу быть нормальной“, - поделилась Дорофеева.

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Кроме того, Надя рассказала, что старается хорошо питаться, однако не придерживается никаких диет.

“Сейчас я люблю себя, занимаюсь спортом, я стараюсь хорошо питаться. У меня нет диеты, у меня нет ничего такого, я могу съесть котлетки с пюрешкой, обычную нормальную еду“, - призналась Надя.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала милое селфи с мамой из Барселоны.

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