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Беременная Эшли Грэм украсила обложку модного журнала - фото

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Plus-size модель стала лицом январского выпуска американского Vogue.
Беременная Эшли Грэм украсила обложку модного журнала
Беременная Эшли Грэм украсила обложку модного журнала
instagram.com/ashleygraham/

Эшли Грэм, которая случайно рассекретила пол своего будущего ребенка, стала лицом январского выпуска американского Vogue. Plus-size модель украсила обложку глянца, чем похвасталась в своем Инстаграм.

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Я мечтала об этом моменте всю свою карьеру, поскольку два десятилетия назад я была каталожной моделью, которая жила в Небраске, – подписала фотографии Грэм.

Для обложки, снятой знаменитым фотографом Энни Лейбовиц, 32-летняя Грэм надела золотистое, плиссированное платье.

instagram.com/ashleygraham/

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Кроме того, для известного глянца Эшли Грэм снялась со своим мужем Джастином Эрвином на пляже. На фото модель предстала лишь в белоснежной рубашке, а ее возлюбленный был одет только в черные брюки.

instagram.com/ashleygraham/

Ранее Брэд Питт снялся в сексуальных образах для популярного глянца.

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Теги: Эшли Грэм, модель, plus-size модель
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