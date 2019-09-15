Пышнотелая модель с легкостью села в позу голубя, находясь "в положении".

"Вот это да!": Беременная модель Эшли Грэм поразила потрясающей растяжкой IVONA bigmir)net

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Известная американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм продолжает удивлять поклонников “хроникой“ своей беременности. Знаменитость носит первого ребенка - и с энтузиазмом делится в соцсетях милыми радостями “положения“. Так, недавно Эшли показывала видео, как случайно задремала на пляже, а также выкладывала свой задорный танец в лифте.

На этот же раз Грэм превзошла саму себя - и поделилась с подписчиками в Инстаграм фото, на котором сидит в позе "голубя" из йоги. Модель выставила вперед согнутую левую ногу и таз, а правую ногу согнула назад, придерживая ее вверху рукой. Объемный животик Грэм упирается в этот момент в левую ногу. К слову, растяжка у Эшли - потрясающая.

Подписчики похвалили растяжку Эшли, однако, многие “пожурили“ звезду за неосторожное поведение во время беременности.

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