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Модель Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка - видео

Комментариев: 1
Беременная Эшли Грэм проговорилась о поле будущего малыша во время съемок в шоу Эллен Дедженерес.
Модель Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
Модель Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка
instagram.com/ashleygraham

Одна из самых известных plus-size моделей Эмли Грэм, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, случайно проговорилась о поле будущего ребенка. Об этом сообщила сама звезда.

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На своей странице в Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала отрывок с популярного шоу Эллен Дедженерес. В ролике ведущая устроила модели блиц-опрос, во время которого Эшли должна была быстро отвечать на  вопросы. 

В конце видео Эллен спросила у Грэм, кого она ждет – мальчика или девочку. И модель не задумываясь ответила, что мальчика. Но, когда поняла, что случайно рассекретила пол малыша, она весело закричала: “Я буду мамой мальчика“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s a ... 💙 @theellenshow

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Напомним, ранее беременная модель Эшли Грэм поразила потрясающей растяжкой.

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Теги: Эшли Грэм, Эллен Дедженерес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.11.2019, 14:43
Оценка:  0
гость
Да нахрена нам она всралась ? Какое отношение она имеет к Украине ?
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