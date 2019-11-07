Модель Эшли Грэм случайно рассекретила пол будущего ребенка - видео

Беременная Эшли Грэм проговорилась о поле будущего малыша во время съемок в шоу Эллен Дедженерес.

Одна из самых известных plus-size моделей Эмли Грэм, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, случайно проговорилась о поле будущего ребенка. Об этом сообщила сама звезда.

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На своей странице в Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала отрывок с популярного шоу Эллен Дедженерес. В ролике ведущая устроила модели блиц-опрос, во время которого Эшли должна была быстро отвечать на вопросы.

В конце видео Эллен спросила у Грэм, кого она ждет – мальчика или девочку. И модель не задумываясь ответила, что мальчика. Но, когда поняла, что случайно рассекретила пол малыша, она весело закричала: “Я буду мамой мальчика“.

Напомним, ранее беременная модель Эшли Грэм поразила потрясающей растяжкой.

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