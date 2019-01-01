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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

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Издание опубликовало рейтинг самых дорогих музыкантов за 2019 год.
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
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Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира опубликовал журнал Forbes. Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт, которая в августе также возглавила ТОП самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. 

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По данным издания, ее годовой заработок составил $185 млн. Доходы исполнительнице принесли продажи альбома Lover и концертный тур, ставший самым кассовым в истории США.

Далее в списке идут Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн).

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов. При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла $886 млн.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая группа десятилетия.

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Теги: Тейлор Свифт, Forbes, Канье Уэст, Эд Ширан, рейтинг, ТОП
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