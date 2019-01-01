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Тейлор Свифт показала свои детские кадры в новом клипе "Christmas Tree Farm"

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В новом клипе певицы Тейлор Свифт можно увидеть, как артистка выглядела в детстве.
Тейлор Свифт показала свои детские кадры в новом клипе "Christmas Tree Farm"
Тейлор Свифт показала свои детские кадры в новом клипе "Christmas Tree Farm"
instagram.com/taylorswift

Самая высокооплачиваемая певица 2019 года, американка Тейлор Свифт порадовала поклонников новым клипом. Звезда презентовала видео на рождественский трек “Christmas Tree Farm“.

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Премьера ролика состоялась в пятницу, 6 декабря на официальном ютуб-канале 29-летней исполнительницы. В видеоработе “Christmas Tree Farm“ Тейлор использовала кадры из семейного архива исполнительницы. Так, в клипе можно увидеть, как маленькая Свифт открывает рождественские подарки. 

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт застраховала ноги на крупную сумму.

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Теги: Тейлор Свифт
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Источник: Ivоna bigmir)net

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