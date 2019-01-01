Тейлор Свифт показала свои детские кадры в новом клипе "Christmas Tree Farm"

В новом клипе певицы Тейлор Свифт можно увидеть, как артистка выглядела в детстве.

Самая высокооплачиваемая певица 2019 года, американка Тейлор Свифт порадовала поклонников новым клипом. Звезда презентовала видео на рождественский трек “Christmas Tree Farm“.

Читай также: Люди года: Кто вошел в список самых влиятельных персон

Премьера ролика состоялась в пятницу, 6 декабря на официальном ютуб-канале 29-летней исполнительницы. В видеоработе “Christmas Tree Farm“ Тейлор использовала кадры из семейного архива исполнительницы. Так, в клипе можно увидеть, как маленькая Свифт открывает рождественские подарки.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт застраховала ноги на крупную сумму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.