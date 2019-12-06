Группа "ВИА Гра выпустила новый клип на песню "1+1" - видео

Эрика Герцег, Ульяна Синицкая и Ольга Меганская снялись в новом клипе на песню "1+1".

Популярная украинская группа “ВИА Гра“ порадовала поклонников свежим клипом. Эрика Герцег, Ульяна Синицкая и Ольга Меганская презентовали видео на песню “1+1“.

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Премьера ролика состоялась в пятницу, 6 декабря, на Youtube-канале Meladze Music. Автором музыки и слов традиционно выступил продюсер “ВИА Гры“ Константин Меладзе. А режиссером клипа стал Сергей Солодкий.

ВИА Гра “1+1“ - смотреть клип онлайн:

Ранее участница “ВИА Гра“ Эрика Герцег взбудоражила Сеть откровенными фото.

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