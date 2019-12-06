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Группа "ВИА Гра выпустила новый клип на песню "1+1" - видео

Комментариев: 2
Эрика Герцег, Ульяна Синицкая и Ольга Меганская снялись в новом клипе на песню "1+1".
Группа "ВИА Гра выпустила новый клип на песню "1+1" - видео
Группа "ВИА Гра выпустила новый клип на песню "1+1" - видео
instagram.com/viagra_official

Популярная украинская группа “ВИА Гра“ порадовала поклонников свежим клипом. Эрика Герцег, Ульяна Синицкая и Ольга Меганская презентовали видео на песню “1+1“.

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Премьера ролика состоялась в пятницу, 6 декабря, на Youtube-канале Meladze Music. Автором музыки и слов традиционно выступил продюсер “ВИА Гры“ Константин Меладзе. А режиссером клипа стал Сергей Солодкий. 

ВИА Гра “1+1“ - смотреть клип онлайн:

Ранее участница “ВИА Гра“ Эрика Герцег взбудоражила Сеть откровенными фото.

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Теги: ВИА Гра
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.12.2019, 19:18
Оценка:  0
гость
Кохайтеся чорнобриві та не з мос.каля.ми!
Московит - то є генетична потвора, яка заслуговує на постріл з РПГ чи мішок з гексогеном
гость  (аноним)  06.12.2019, 19:10
Оценка:  0
гость
Хм-м-м, Герцег, Синицкая, Меганская - українська група??!
Тоді мабуть я, - чи ж.ид, чи мо.скаль, чи африканець
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