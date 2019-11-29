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50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса

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Певица Дженнифер Лопес призналась, что хочет детей от своего бойфренда, Алекса Родригеса.
50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса
50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса
instagram.com/jlo

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Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая летом отметила свой 50-й день рождения заявила, что готова снова стать мамой. Артистка хочет родит ребенка своему бойфренду, 44-летнему бейсболисту Алексу Родригесу. Об этом звезда рассказал в интервью журналу People.

“Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому“, - призналась Лопес.

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Кроме того, исполнительница рассказала, что ее двойняшки 11-летние Макс и Эмми отлично ладят с дочерьми Алекса - 15-летней Натали и 11-летней Эллой. Дети звездной пары совсем не против, чтобы у них появился еще один брат или сестра. И сама Дженнифер призналась, что хочет большую семью.

“У нас получилась чудесная “расширенная семья“. Мои дети очень рады, что в их жизни, благодаря Алексу, появились две сестры. И теперь Макс и Эмма были бы рады, если бы у них появилась еще одна сестричка или братик!“, - поделилась артистка.

Напомним, ранее 50-летняя Джей Ло засветила грудь в фотосессии для глянца.

 

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: Ivоna bigmir)net

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