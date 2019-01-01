Издание People назвало людьми года Дженнифер Энистон, Мишель Обаму, Дженнифер Лопес и Тейлор Свифт.

Люди года: Кто вошел в список самых влиятельных персон Getty Images

Известный американский журнал о знаменитостях People объявил имена самых влиятельных людей 2019 года. На этот раз в список вошли четыре женщины - актриса Дженнифер Энистон, бывшая первая леди США Мишель Обама, певица и актриса Дженнифер Лопес и певица Тейлор Свифт.

Читай также: American Music Awards назвали артиста десятилетия

Каждой знаменитости будет посвящена отдельная обложка журнала. Кроме того, главный редактор People Дэн Уэйкфорд объяснил, почему редакция выбрала не одного человека года, а четырех, к тому же все они женщины.

“В выпуске “Люди года“ отмечаются звезды, которые повлияли на нашу культуру, люди, которые вдохновили нас и развлекли нас. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы вобрать немного их мудрости. Когда мы сели смотреть, кто, по нашему мнению, заслуживает такой чести, я не был удивлен, что у нас получилась четверка, состоящая исключительно из женщин – в этом году доминировали сильные женщины“, – рассказал Дэн Уэйкфорд.

Дженнифер Энистон в 2019 году сыграла Алекс Леви в сериале “Утреннее шоу“. По мнению журнала, эта роль стала одной из лучших в карьере актрисы.

Читай также: Актрисы сериала “Друзья“ вместе появились на красной дорожке

Мишель Обама выпустила книгу мемуаров “Становление“. Также первая леди США получила номинацию на Грэмми в категории “Лучший разговорный альбом“ .

Дженнифер Лопес в этом году отправилась в концертный тур по случаю своего 50-летия, а также сыграла в фильме “Стриптизерши“ и отметила помолвку с Алексом Родригесом.

Читай также: Какие формы: 50-летняя Джей Ло засветила грудь в фотосессии для глянца

Тейлор Свифт также может похвастаться впечатляющим достижением. Новый альбом певицы “Lover“ стал самым продаваемым альбомом 2019 года.

Напомним, ранее в США назвали самых популярных актеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.