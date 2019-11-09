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Все обсуждают: актрисы сериала "Друзья" вместе появились на красной дорожке

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Кортни Кокс и Лиза Кудроу поддержали Дженнифер Энистон на церемонии награждения SAG-AFTRA Foundation's – 2019.
Актрисы сериала "Друзья" вместе появились на красной дорожке
Актрисы сериала "Друзья" вместе появились на красной дорожке
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Накануне в Лос-Анджелесе прошла премия SAG-AFTRA Foundation's – 2019. Церемонию награждения посетила голливудская звезда Дженнифер Энистон, которую пришли поддержать ее коллеги по сериалу “Друзья“.

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Фото с Дженнифер Энистой, Кортни Кокс и Лизой Кудроу появилось в сети. Их выход на мероприятии произвел настоящий фурор.

В частности, 50-летняя Энистон надела черно-серое платье с контрастным рисунком. 55-летняя Кокс выбрала прозрачную черную блузку и брюки, а 56-летняя Кудроу вышла в свет в черном платье с объемными рукавами. 

К слову, Энистон отметили на премии SAG-AFTRA Foundation's – 2019 за ее благотворительную деятельность.

Ранее актеры сериала “Друзья“ сделали селфи спустя 25 лет.

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Теги: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Друзья
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