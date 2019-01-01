Секс-символ 2000-х продемонстрировала очень откровенный наряд на концерте .

Кристина Агилера показала пополневшую фигуру в прозрачном боди с блестками instagram.com/angelmica13

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Секс-символ "безбашенных" 2000-х певица Кристина Агилера добавила эпатажа своему образу. На днях 38-летняя звезда появилась на сцене в прозрачном боди со стразами. Такой наряд Агилера выбрала для своего выступления в Дублине, которое состоялось в рамках мирового турне певицы.

Пикантности образу добавляла просвечивающаяся пышная грудь звезды. Стоит отметить, что Кристина Агилера здорово “поднабрала“ в последнее время - однако, судя по наряду ее это совершенно не смущает и артистка с радостью демонстрировала свои аппетитные формы.

instagram.com/zvezdainsta2019

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Часть поклонников были шокированы таким необычным нарядом звезды, однако, самые преданные фаны похвалили Агилеру и написали в Сети восторженные комментарии.

Ранее мы писали, что Критину Агилеру заподозрили в беременности.

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