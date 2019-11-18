Артистка украсила обложку мужского журнала GQ.

Какие формы: 50-летняя Джей Ло засветила грудь в фотосессии для глянца ivona.bigmir.net

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Американская певица, актриса 50-летняя Дженнифер Лопес получила почетное звание “Человек года“ от мужского журнала GQ. Об этом сообщают в “Завтраке с 1+1“.

Рейтинговое издание предоставило певице такое звание за общий вклад в мировую поп-культуру в области эстрады и кино. Фото звезды появится на обложке свежего номера, также снимки Джей Ло украсят страницы журнала с интервью звезды.

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Рассказывая о своей работе, Джей Ло сообщила журналу любопытный факт - она призналась, что однажды была готова сниматься даже бесплатно - в фильме “Мошенницы с Уолл-Стрит“. Актриса отметила, что стремление воплотить образ мудрой женщины было в ней сильнее, чем желание получить очередной гонорар.

Также артистка поделилась подробностями отношений со своим женихом спортсменом Алексом Родригесом. Она отметила, что залог их крепкого союза - уважение к амбициям и страстям друг друга. По словам звезды, они с бойфрендом научились гармонично сочетать напряженный график работы с романтикой.

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Образы Джей Ло, в которых она появится на фото в журнале - весьма откровенны. Так, звезда позирует в черном кожаном плаще, латексном боди и в топе, дающем рассмотреть грудь актрисы.

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К слову, на обложках GQ вскоре появятся остальные четверо обладателей звания “Человек года“. Лопес среди них единственная женщина - также звание получили Роберт де Ниро и Аль Пачино, а также рэпер Tyler The Creator.

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