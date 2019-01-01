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В США назвали самых популярных актеров

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Рейтинг возглавила Дженнифер Энистон.
В США назвали самых популярных актеров
В США назвали самых популярных актеров
ivona.bigmir.net

Обнародован рейтинг самых популярный актеров США, который возглавила Дженнифер Энистон, которая завела аккаунт в Инстаграм. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Список самых востребованных зрителями селебрити составлен аналитической компанией MVPindex, на основе данных в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября 2019 года.

На втором месте рейтинга оказался актер Дуэйн “Скала“ Джонсон, а за ним следуют Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Габриэль Юнион. 

Накануне мы писали, что Дженнифер Энистон намекнула на новый проект с актерами сериала “Друзья“.

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Теги: Дженнифер Энистон, рейтинг, актеры, Дуэйн "Скала" Джонсон
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