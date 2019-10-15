Дженнифер Энистон намекнула на новый проект с актерами сериала "Друзья"

Исполнители главных ролей в сериале "Друзья" готовят совместный проект.

Совсем недавно голливудская актриса Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и взорвала Сеть первой же публикацией. Артистка опубликовала долгожданное фото со всеми звездами “Друзей“.

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Отметим, что продюсеры культового сериала и сами актеры не раз говорили о том, что выпуск продолжения ситкома не планируется. Однако Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер решились на создание нового совместного проекта.

Об этом проговорилась Энистон в эфире шоу Эллен ДеДженерес. Актриса заявила, что вместе с коллегами по сериалу работает над чем-то новеньким, но это точно не будет римейк “Друзей“.

“Мы бы очень хотели, чтобы что-то получилось, но мы еще не знаем, что это будет. Мы просто пытаемся поработать кое над чем“, - сообщила Дженнифер.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес поцеловались в губы в прямом эфире.

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