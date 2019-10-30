Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

Стало известно, кто в 2019 году возглавил список самых высокооплачиваемых умерших звезд по версии журнала Forbes.

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Эксперты издания выяснили, кто из звезд приносит доходы своим наследникам даже после смерти.

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Так, самым седьмой год подряд рейтинг возглавил поп-король Майкл Джексон. Доходы от его творчества за год составили 60 миллионов долларов.

Майкл Джексон GettyImages

На втором месте рейтинга Forbes оказался Элвис Пресли. Его зароботок за год составил 39 миллионов долларов.

Элвис Пресли GettyImages

Третье место занял художник комиксов Чарльз Шульц. Его творчество за год принесло 38 миллионов долларов.

Чарльз Шульц GettyImages

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Отметим, что в рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд попали 13 знаменитостей, девять из которых - музыканты. В основном умершим артистам помогают зарабатывать стриминговые площадки.

ТОП-13 самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей в 2019 году:

Майкл Джексон - $60 млн Элвис Пресли - $39 млн Чарльз Шульц - $38 млн Арнольд Палмер - $30 млн Боб Марли - $20 млн Доктор Сьюз - $19 млн Джон Леннон - $14 млн Мэрилин Монро - $13 млн Принс - $12 млн Нипси Хассл - $11 млн XXXTentacion - $10 млн Уитни Хьюстон - $9,5 млн Джордж Харрисон - $9 млн

Напомним, ранее Forbes назвал ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов.

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