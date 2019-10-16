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Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Актриса Дженнифер Энистон побила рекорд герцогов Сассекских в Instagram.
Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Getty images

Во вторник, 15 октября, популярная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон впервые создала страницу в Instagram. А спустя 2 дня стало известно, что артистка установила новый мировой рекорд в соцсети.

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Так, всего за 5 часов и 16 минут на Энистон подписались более миллиона пользователей. Таким образом актриса побила достижение принца Гарри и Меган Маркл (5 часов 45 минут) и попала в Книгу рекордом Гиннеса.

“Клянусь, я не хотела его побить. Спасибо вам, ребята, за такой блестящий прием“, – забавно отреагировала на новость о рекорде Энистон. 

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По состоянию на 17 октября, за страницу Дженнифер подписались 11,7 миллионов поклонников. На ее странице пока, что две публикации, которые собрали более 10 миллионов лайков.

Напомним, ранее Кортни Кокс и Лиза Кудроу показали, как отпраздновали 25-летие “Друзей“.

 

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Теги: Книга рекодов Гиннесса, Дженнифер Энистон, Меган Маркл, Рекорды Instagram
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Источник: Ivonа bigmir)net

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