Жених Дженнифер Лопес показал горячий кадр с возлюбленной

Алекс Родригес опубликовал пикантное фото с Дженнифер Лопес.

Известный американский бейсболист, жених голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, Алекс Родригес поделился новым фото со своей знаменитой возлюбленной.

Читай также: Дженнифер Лопес похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица

Так, на своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фотографию, на которой влюбленные позируют у бассейна. Дженнифер была одета только в черную спортивную кофту и босоножки на высоком каблуке.

На снимке 50-летняя артистка демонстрирует свои подтянутые и загорелые ноги и нежится в объятиях возлюбленного.

скриншот

Напомним, ранее Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.