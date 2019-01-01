Жених Дженнифер Лопес показал горячий кадр с возлюбленной
Алекс Родригес опубликовал пикантное фото с Дженнифер Лопес.
Известный американский бейсболист, жених голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, Алекс Родригес поделился новым фото со своей знаменитой возлюбленной.
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Так, на своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фотографию, на которой влюбленные позируют у бассейна. Дженнифер была одета только в черную спортивную кофту и босоножки на высоком каблуке.
На снимке 50-летняя артистка демонстрирует свои подтянутые и загорелые ноги и нежится в объятиях возлюбленного.
Напомним, ранее Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки.
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