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Жених Дженнифер Лопес показал горячий кадр с возлюбленной

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Алекс Родригес опубликовал пикантное фото с Дженнифер Лопес.
Жених Дженнифер Лопес показал горячий кадр с возлюбленной
Жених Дженнифер Лопес показал горячий кадр с возлюбленной
instagram.com/arod

Известный американский бейсболист, жених голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, Алекс Родригес поделился новым фото со своей знаменитой возлюбленной.

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Так, на своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фотографию, на которой влюбленные позируют у бассейна.  Дженнифер была одета только в черную спортивную кофту и босоножки на высоком каблуке. 

На снимке 50-летняя артистка демонстрирует свои подтянутые и загорелые ноги и нежится в объятиях возлюбленного.

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Напомним, ранее Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки.

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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