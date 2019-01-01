Звезда "Теории большого взрыва" Джонни Галэки сообщил о рождении первенца

44-летний актер Джонни Галэки впервые стал отцом.

Американский актер, известный по роли Леонарда Хофстедтера в сериале “Теория Большого взрыва“, Джонни Галэки впервые стал отцом. В среду, 4 декабря, 22-летняя возлюбленная артиста Алайн Майер родила сына.

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О радостном событии сообщил сам 44-летний Галэки на своей странице в Instagram. Актер разместил в Сети трогательное фото, на котором он и его жена держат маленькие ручки своего первенца.

“С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку“, - написал Джонни.

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Напомним, что актер Джонни Галэки и менеджер Алайн Майер начали встречаться в сентябре 2018 года. А в начале мая 2019 года стало известно, что влюбленные ожидают на появление ребенка.

Джонни Галэки и Алайн Майер Getty Images

Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий впервые стал отцом.

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