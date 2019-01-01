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Сын Таисии Повалий впервые стал отцом: первое фото малыша

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У певицы Таисии Повалий родился внук.
Сын Таисии Повалий впервые стал отцом: первое фото малыша
Сын Таисии Повалий впервые стал отцом: первое фото малыша
instagram.com/lana_vihrova

Украинский музыкант, сын известной исполнительницы Таисии Повалий, Денис Повалий и его супруга, Светлана Вихрова впервые стали родителями. О радостном событии пара сообщила на своих страницах в Instagram.

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Так, в аккаунте Светланы появилась фотография из роддома, на которой запечатлены маленькие ножки новорожденного сына. Малыш появился на свет с весом 3 килограмма 260 грамм и ростом 55 сантиметров.

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А новоиспеченный отец Денис Повалий в разделе Stories поделился впечатлениями от рождения первенца. Артист признался, что это был самый волнительный день в его жизни.

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Ранее мы писали, что Сергей Бабкин показал 5-месячному сыну первый снег.

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Теги: Таисия Повалий, Денис Повалий
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Источник: Ivоna bigmir)net

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