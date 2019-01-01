Сын Таисии Повалий впервые стал отцом: первое фото малыша

У певицы Таисии Повалий родился внук.

Украинский музыкант, сын известной исполнительницы Таисии Повалий, Денис Повалий и его супруга, Светлана Вихрова впервые стали родителями. О радостном событии пара сообщила на своих страницах в Instagram.

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Так, в аккаунте Светланы появилась фотография из роддома, на которой запечатлены маленькие ножки новорожденного сына. Малыш появился на свет с весом 3 килограмма 260 грамм и ростом 55 сантиметров.

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А новоиспеченный отец Денис Повалий в разделе Stories поделился впечатлениями от рождения первенца. Артист признался, что это был самый волнительный день в его жизни.

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