Артистка отметила, что музыка - дело всей ее жизни и дала небольшое интервью, в котором рассказала о своих музыкальных предпочтениях .

Таисия Повалий поздравила с Международным днем музыки коллег и своих поклонников пресс-служба

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Певица Таисия Повалий поздравила своих коллег и поклонников с Международным днем музыки.

Музыка — дело моей жизни, мой источник силы, причина творить и делиться творчеством с вами. С Международным днём музыки!, - опубликовала Таисия Повалий в своем официальном Instagram аккаунте.

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Редакция Ivona решила поинтересоваться у народной артистки Украины, сколько Таисия Повалий в музыкальной индустрии, что способствует достичь успеха в музыкальной сфере и ее топ-5 музыкальных вдохновителей.

пресс-служба

Таисия, сколько лет вы в музыке и что для вас означает быть музыкантом?

На профессиональной сцене я с 1970 года. Да, да! Именно, в шесть лет я стала солисткой детского хора города Белая Церковь. Быть музыкантом – это моя жизненная необходимость, священная мечта с первых лет жизни! Мой путь связан только с музыкой. Музыка это и есть для меня сама Жизнь!

Как вы считаете, что музыканта делает по-настоящему профессионалом и помогает достигать успеха?

Читай также: Самой популярной среди россиян стала украинская песня - данные поисковика Это постоянное стремление расти, развиваться, каждый день быть лучше. И самое главное – любить своё дело. Без любви к тому чем занимаешься никогда не выйдет по настоящему достичь успеха. Ведь музыка, как и любое дело – не имеет границ для постоянного стремления к совершенству!

пресс-служба

Ваши топ-5 музыкантов, которые вам импонируют?

Это конечно же Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, обязательно Селин Дион, Майкл Болтон и обязательно хочу отметить Нину Матвиенко.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий рассказала о том, хочет ли стать бабушкой.

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