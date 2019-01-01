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Сергей Бабкин показал 5-месячному сыну первый снег: милое фото

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Известный музыкант Сергей Бабкин поделился новым фото сыном Елисеем.
Сергей Бабкин показал 5-месячному сыну первый снег: милое фото
Сергей Бабкин показал 5-месячному сыну первый снег: милое фото
instagram.com/babkin_official

Популярный украинский исполнитель, актер, участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин очаровал подписчиков новой семейной фотографией. Артист показал маленькому сыну первый снег.

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На своей странице в Instagram Сергей опубликовал милый кадр с 5-месячным Елисеем. Семейство позирует спиной к камере, ведь малыш и его звездный отец любуются видом из окна своего дома в Харькове. Бабкин в ярком домашнем халате знакомит ребенка с его самым первым снегом в жизни.

“Самый первый снег“, - лаконично подписал кадр музыкант.

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Пользователи Сети отметили, что новая совместная фотография Сергея и Елисея получилась очень трогательной.

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“Мило, когда папа с ребенком носиться“, “Сегодня, это самое милое снежное фото“, “Как классно! Снега уже 3 года не видела“, “Чудесное фото“, “Реакция на первый снег! У нас тоже всю ночь шёл снег. А у Елисея ушки точно папины!“, “У вас очень красиво!“, “Как это миииилоооо“, “Папин ушастик))“, “Фото просто супер, такое трогательное“, “Вітаю вас з першим снігом. В нас також маленький сніжок, і дочка 2 роки питає де Дід Мороз!“, “Как же круто)) впервые впечатления самые лучшие...“, “Ушки папины)“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Сергей Бабкин рассказал, какую мечту реализует в следующем году.

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Теги: Сергей Бабкин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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