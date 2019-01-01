Сергей Бабкин показал 5-месячному сыну первый снег: милое фото

Известный музыкант Сергей Бабкин поделился новым фото сыном Елисеем.

Популярный украинский исполнитель, актер, участник группы “5’nizza“ Сергей Бабкин очаровал подписчиков новой семейной фотографией. Артист показал маленькому сыну первый снег.

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На своей странице в Instagram Сергей опубликовал милый кадр с 5-месячным Елисеем. Семейство позирует спиной к камере, ведь малыш и его звездный отец любуются видом из окна своего дома в Харькове. Бабкин в ярком домашнем халате знакомит ребенка с его самым первым снегом в жизни.

“Самый первый снег“, - лаконично подписал кадр музыкант.

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Пользователи Сети отметили, что новая совместная фотография Сергея и Елисея получилась очень трогательной.

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“Мило, когда папа с ребенком носиться“, “Сегодня, это самое милое снежное фото“, “Как классно! Снега уже 3 года не видела“, “Чудесное фото“, “Реакция на первый снег! У нас тоже всю ночь шёл снег. А у Елисея ушки точно папины!“, “У вас очень красиво!“, “Как это миииилоооо“, “Папин ушастик))“, “Фото просто супер, такое трогательное“, “Вітаю вас з першим снігом. В нас також маленький сніжок, і дочка 2 роки питає де Дід Мороз!“, “Как же круто)) впервые впечатления самые лучшие...“, “Ушки папины)“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Сергей Бабкин рассказал, какую мечту реализует в следующем году.

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