Эмма Стоун и Дэйв Маккари обручились: Первое фото с помолвки

Голливудская звезда Эмма Стоун показала помолвочное кольцо.

Известная голливудская актриса, обладательница Оскара за роль Мии Долан в “Ла-Ла-Ленде“ Эмма Стоун впервые выходит замуж. Избранником 31-летней звезды стал 34-летний режиссер шоу “Saturday Night Live“ Дэйв Маккари.

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Слухи о том, что Эмма и Дэйв начали встречаться, появились еще два года назад. Однако влюбленные долго не афишировали свои отношения. И лишь в конце января 2019 года она впервые вместе вышли в свет. Пара посетила премию Гильдии киноактеров США.

А сегодня, 5 декабря, на официальной странице Маккари в Instagram появился снимок, на котором Стоун демонстрирует кольцо. Кадр режисер решил оставить без подписи, лишь добавил эмоджи в виде двух сердец. Скорее всего, таким образом Эмма и Дэйв объявили о своей помолвке.

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