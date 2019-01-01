MARUV выпустила видео на трек Don't Stop

Песня войдет в новый мини-альбом артистки.

Украинская певица MARUV, которая недавно получила российскую премию, представила новый клип. Видео на композицию Don't Stop появилось на официальной странице MARUV в Youtube.

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Новый клип MARUV снят в привычном откровенном стиле артистки.Она вместе с балетом танцует на пляже около костра. Примечательно, что в ролике появился партнер Марув по “Танцям з зірками“ Jay.

Сама Анна Корсун в клипе Don't Stop предстает в черном боди, черном латексном пальто и высоких сапогах.

Напомним, что ранее MARUV презентовала первый трек с предстоящего мини-альбома “Hellcat Story“.

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