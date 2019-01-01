"Танці з зірками": Регина Тодоренко призналась, что хочет стать участницей проекта

Ведущая Регина Тодоренко рассказала, что мечтает стать участницей следующего сезона "Танців з зірками".

В это воскресенье на канале “1+1“ прошел одиннадцятый прямой эфир “Танців з зірками“. Традиционно во время рекламы поклонники наблюдали за бэкстейджем проекта на официальной странице в Фейсбуке, который в этом году ведет актер и ведущий “Сніданку. Вихідний“ Александр Попов. По мнению Александра, все самое интересное всегда остается за кадром.

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Так, в прошлый раз в рекламной паузе Александр успел пообщаться с суперзвездой Региной Тодоренко, которая была ведущей балкона. Регина рассказала о своих впечатлениях от проведения первого прямого эфира.

“Очень волнуюсь. Кажется, было бы легче отдыхать с мозамбиканцамы“, - в шутку сказала артистка. - Я поражена. Здесь действительно классная организация и выступления героев непревзойденные. Я смотрю все выпуски в YouTube и очень болею за Аню Ризатдинову. Елена Кравец тоже очень крутая. Какая градация у нее произошла от первого до одиннадцатого эфира“.

Регина Тодоренко на "Танцях з зірками 2019" Пресс-служба

На вопрос, хотела бы она принять участие в проекте, Регина ответила:

“Думаю, может в следующем году ... Может меня пригласят. Почему бы нет? Это очень крутой проект. Конечно, сложно, но я люблю трудности. Ты видел, что я могу? Видел, как я прыгала с водопада Виктория? Поэтому, мне кажется, что я бы “Танцы“ тоже одолела, если вдруг не забеременею. Или буду танцевать беременной ча-ча-ча“.

В свою очередь, артист Павел Зибров, который был гостем на эфире, также признался, что болеет за Елену Кравец.

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Напомним, в это воскресенье на канале “1+1“ состоится долгожданный четвертьфинал “Танців з зірками“, который удивит телезрителей новыми феерическими постановками, ведь борьба за место в финале стала ожесточённее. Пять пар, которые остались в проекте, будут пытаться превзойти своих конкурентов, поэтому готовы показать на паркете еще больше техники и танцев.

Посмотреть одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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