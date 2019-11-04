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Спустя 13 лет: Могилевская и Яма снова станцевали вместе на "Танцах з зірками"

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Наталья Могилевская стала приглашенной гостей в одиннадцатом эфире "Танців з зірками 2019".
Спустя 13 лет: Могилевская и Яма снова станцевали вместе на "Танцах з зірками"
Спустя 13 лет: Могилевская и Яма снова станцевали вместе на "Танцах з зірками"
instagram.com/vladyama_official

В воскресенье, 3 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся одиннадцатый выпуск “Танців з зірками 2019“. В прямом эфире шоу на паркет вернулись участники прошлых сезонов. Так, вместе со звездными парами выступили Павел Вишняков, Руслан Сеничкин, Мишель Андраде, Игорь Ласточкин, Иракли Макацария и Юрий Ткач.

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Кроме того, организаторы проекта подготовили для зрителей долгожданный сюрприз. В шоу выступила легендарная пара - Наталья Могилевская и Влад Яма. Певица и танцор были участниками самого первого сезона “Танців з зірками“ в 2006 года, в котором заняли второе место.Также Могилевская и Яма танцевали вместе еще в третьем международном сезоне в 2008 году, где тоже заняли второе место. В 2017 году Наталья Могилевская наконец-то стала победительницей проекта, но уже с другим партнером, Игорем Кузьменко.

Так, в одиннадцатом выпуске “Танців з зірками 2019“ Наталья Могилевская исполнила свой хит “Этот танец“. Во время выступления к ней на паркет вышел Влад Яма. Они снова стали в пару и станцевали.

Также артистка исполнила свою новую песню “Покохала“ и рассказала о своем возлюбленном.

Посмотреть одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

 

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019, Наталья Могилевская, Влад Яма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Elisavendik    04.11.2019, 10:04
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