Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар рассказали, как общаются после развода

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар признались, как сложились их отношения после расставания.

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Известные украинские хореографы, участники проекта “Танці з зірками 2019“ Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар в откровенном интервью Кате Осадчей для “Світского життя“ рассказали, общаются ли они после развода.

Так, по словам Шоптенко, после расставания они с Дикусаром сохранили теплые дружеские отношения и даже помогают друг другу.

“Мы очень долго работали вместе, мы знаем все фишки друг друга, хореографию, и когда кто-то из нас, например Дима, видит какую-то поддержку, он говорит: “О, Алена, я это знаю, это твоя любимая“. У нас очень хорошие отношения, мы дружим, мы помогаем друг другу. И если говорить о конкуренции, то наоборот, я понимаю, что у меня на одного конкурента меньше“, - призналась Алена.

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Кроме того, танцовщица заявила, что считает своего экс-супруга одним из лучших хореографов и постановщиков. Девушка отметила, что номера Диусара - это настоящий выигрыш для зрителей “Танців з зірками 2019“.

“Я знаю лучше, чем все, что Дима очень крутой, суперпрофессионал, он очень талантливый хореограф и очень классный режиссер. То, что он танцует в этом сезоне, это только выигрыш для зрителя, потому что его постановки очень классные“, - поделилась Алена.

Сам Дмитрий Дикусар поблагодарил Шоптенко за каждый день брака и хорошие воспоминания.

“Я благодарен Алене за каждый день, только хорошие чувства и хорошие воспоминания“, - заявил танцор.

Посмотреть одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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