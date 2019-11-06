"Была худенькой и обаятельной": Могилевская вспомнила о первой встрече с Тодоренко

Наталья Могилевская поделилась совместными фото с Региной Тодоренко со съемок "Танців з зірками 2019".

В воскресенье, 3 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир проекта “Танці з зірками 2019“. В этом выпуске ведущей балкона стала бывшая звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко. Кроме того, на паркете станцевала и спела победительница “Танців з зірками 2019“ Наталья Могилевская.

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На своей странице в Instagram Могилевская опубликовала несколько закулисных кадров с Тодоренко и рассказала о их первой встрече. Отметим, что Наталья и Регина знакомы уже больше 10 лет. Регина участвовала в украинской “Фабрики звезд-2“, продюсером которой была Могилевская.

Так, по словам Натальи, при знакомстве она зразу поняла, что Тодоренко очень талантливая. Особенно артистку удивил тот факт, что Регина была очень хороша в бальных танцах, и это при серьезной травме спины.

“Когда мы познакомились, она была худенькой, обаятельной и очень талантливой девчонкой. Это было после того, как я только закончила проект “Танцы со звёздами“. Я отреагировала на то, что она была очень хороша в бальных танцах, но самое удивительное для меня было узнать, что у неё была серьезная травма спины. Больше всего меня поразил этот жизнерадостный характер наравне с тем, что каждый шаг в танцах отзывался болью и танцевать на хорошем уровне было героизмом для неё. Я поняла, что эта девочка далеко пойдёт, если у неё такой характер был уже в детстве. Люблю!“, - вспомнила Наталья Могилевская.

Инстаграм Натальи Могилевской скриншот

Инстаграм Натальи Могилевской Скриншот

Инстаграм Натальи Могилевской Скриншот

Посмотреть одиннадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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