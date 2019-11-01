Григорий Чапкис впервые рассказал о 38-летней возлюбленной

89-летний судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис рассказал о любимой, которая младше его на 51 год.

Известный украинский балетмейстер, судья проекта “Танці з зірками“ и Народный артист Украины Григорий Чапкис впервые откровенно рассказал о трех браках и новой возлюбленной. Подробностями личной жизни 89-летний танцор поделился в программе “Життя відомих людей“.

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Известно, что Чапкис был трижды женат. У него есть двое детей - 61-летняя дочь Лилия и сын 40-летний сын Грегор. О своих бывших супругах Людмиле, Наталье и Алле хореограф рассказал немного.

“Это в двух словах не скажешь, это отдельный роман. Но первый роман – царство “ней небесное“. Вторая жена – мы разошлись из-за обычной причины, это бывает у каждого! Она хочет жить в Америке, а я хочу жить в Украине. Она сейчас живет в Америке – там мой сын. Он сделал большую карьеру, а я в Киеве! А третья жена... Мы прожили с ней 24 года. И когда она ушла на пенсию – мы разошлись“, - поделился Григорий в программе.

Кроме того, артист признался, что сейчас он не один. У Григория есть возлюбленная, которая младше его на 51 год. По словам Чапкиса, его 38-летняя спутница еще не “созрела“ до свадьбы.

“Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Понимаешь? Нужно за кем-то ухаживать, кому нужно делать сюрпризы, нужно кому-то высказать. Я не могу сказать – что это моя жена и у нас с ней штамп! Мы живем, но она еще не “созрела“. Но она меня принимает таким, какой я есть. Ей – 38, а мне 90! Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!“.

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Хореограф заявил, что он и его любимая не чувствуют 51-летнюю разницу в возрасте. Однако, свои отношения стараются не афишировать.

“Если я вижу напряженную обстановку – я говорю, это мой администратор, это мой коллега, это моя любимая женщина – в зависимости в какой компании. Я не рекламирую. Но когда, я хочу себе сделать комплимент – говорю, познакомьтесь с моей женой“, - признался Чапкис.

Напомним, ранее участники шоу “Танці з зірками 2019“ показали свои детские снимки.

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