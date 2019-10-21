Победительница "Танців з зірками 2018" показала милые фото с мужем и дочкой

Илона Гвоздева поздравила мужа с днем рождения и опубликовала семейные фото.

Известный украинский хореограф, участница проекта “Танцюють всі“ и победительница шоу “Танці з зірками 2018“ в паре с Игорем Ласточкиным, Илона Гвоздева поделилась в соцсети семейными кадрами.

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Подборку архивных снимков звезда опубликовала по случаю дня рождения супруга, Ивана Хомячука. Так, в новой публикации Илоны можно увидеть свадебное фото, милые кадры с дочкой и пляжные снимки пары. В описании к фотографиям Гвоздева детально описала все качества своего избранника.

“Этот тот мужчина, который всегда находится за кадром моей творческой жизни, всегда ждёт меня с ужином за столом. Тот мужчина,который каждый раз подавляет своё ЭГО, свои чувства ради моих танцев на сцене, сцепив зубы, с улыбкой ждёт после каждого эфира! Тот мужчина,который подарил мне замечательную дочь, в чертах которой я узнаю каждую его клеточку! Тот мужчина,который ради меня в огонь и ледяную воду! Тот, который 10 лет назад связал свою жизнь со мной и никогда не предавал нашу семью, всегда следовал семейным ценностям и своим внутренним убеждениям!“

Свой трогательный пост танцовщица закончила словами благодарности за 10 счастливых лет брака.

“Спасибо тебе за все,за любовь,терпение, старания, понимание,заботу и веру в нас и нашу семью! Спасибо,что любишь эту Огненную Львицу, живущую на сцене! Я ценю,уважаю, люблю и обожаю тебя мой муж, друг и отец! Спустя 10 лет ты для меня стал настоящей “10“, уверенно пускаешь свои корни могучего дуба и дочь может гордиться таким отцом! Спасибо тебе за все и с днём рождения дорогой!“, - написала Илона Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева разыграла фанов новостью о завершении карьеры.

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