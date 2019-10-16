Григорий Чапкис станет постоянным четвертым членом жури в проекте "Танці з зірками 2019".

"Танці з зірками 2019": в шоу появится еще один постоянный судья instagram.com/tanci1plus1

В прошлое воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой прямой эфир “Танців з зірками 2019“, главным гостем которого стал балетмейстер и Народный артист Украины Григорий Чапкис. Он на один выпуск присоединился к членам жури и вместе с Ямой, Кухар и Гомесом судил выступления участников.

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Но по многочисленным просьбам зрителей создатели “Танців з зірками 2019“ решили сделать Григория Чапкиса постоянным четвертым судьей шоу. Об этом сообщается на официальной странице “Танців“ в Instagram. Новый судейский состав проекта начнет работу в девятом прямом эфире, который выйдет 20 октября.

“Друзі, готові до неймовірного сюрпризу? Людина-легенда Григорій Чапкіс @gregory_chapkis стає постійним суддею шоу #танціззірками. Ми отримали величезну кількість коментарів та повідомлень з проханням бачити Григорія Миколайовича частіше і дослухались до ваших побажань. Тому відтепер учасникам доведеться танцювати ще краще, адже щонеділі їх оцінюватимуть одразу чотири судді“, - говорится в сообщении.

Посмотреть восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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