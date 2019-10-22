"Танці з зірками 2019": Участники шоу показали свои детские снимки

Узнай, как выглядели в детстве Ксения Мишина, Людмила Барбир, Даниэль Салем, Анна Ризатдинова, Владимир Остапчук и Алексей Яровенко.

Звездные участники популярного проекта канала 1+1 “Танці з зірками 2019“ очаровали Сеть архивными фотографиями. Звезды решили показать поклонникам, какими были в детстве.

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Так, на официальной странице шоу в Instagram были опубликованы детские снимки актеров Ксении Мишиной и Алексея Яровенко, ведущих Людмилы Барбир и Даниэля Салема, гимнастки Анны Ризатдиновой и шоумена Владимира Остапчука.

Маленькая Мишина позирует в белой свитере и кепке. Барбир запечатлена на прогулке в платье и шляпе. Даниэль обнимается с мамой. Ризатдинова позирует в спортивном купальнике с милым хвостиком на голове. Остапчук крутит педали на велосипеде. А Яровенко сидит на руках у отца.

Поклонники звездных участников “Танців з зірками“ оставили множество восторженных комментариев под публикацией.

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“Даніель дуже сильно схожий на свою маму“, “Клас дуже красиві“, “Ксенія в дитинстві ну просто мі-мі-мі“, “Ксенія в дитинстві, ну викапана я. Це ж треба! Шкода, але танцювати я так не вмію“, “Які чудні та милі))“, “Такі усі милі!! Аж захотілось передивитись своі дитячі світлини! Пішла дивитись “, “Аня, голубоглазая кукла, очень красивая девочка “, “Володимир Остапчук гарнюнічка дуже гарний люблю вас“, - пишут пользователи Сети.

Посмотреть девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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