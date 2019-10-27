"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в десятом эфире

Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в десятом выпуске, 27 октября.

В воскресенье, 27 октября, состоялся десятый прямой эфир “Танців з зірками“, который прошел под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“. И еще одна пара покинула шоу.

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Так, в новом выпуске пары Елена Кравец и Максим Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич попали в зону риска. Они еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - ча-ча-ча. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис и Екатерина Кухар проголосовали за Елену Кравец. Франсиско Гомес и Влад Яма отдали свои голоса за Даниэля Салема.

Голоса членов жюри разделились. Поэтому ведущий Юрий Горбунов объявил пару, которая получила наименьшее количество голосов от зрителей.

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в десятом выпуске покинула пара № 3 Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 3 ноября.

Видео выступления Даниэля Салема в десятом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 27.10.2019:

Посмотреть десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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