Ток-шоу будет выходить по вторникам в 19 00.

Известна дата премьеры ток-шоу "Таємниці ДНК" на СТБ Пресс-служба

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5 ноября телеканал СТБ представит уникальный проект, аналогов которому нет на украинском телевидении, – “Таємниці ДНК“. Ток-шоу будет выходить по вторникам в 19:00. В каждом выпуске зрители увидят сразу две истории. Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

Пресс-служба

В премьерном эпизоде за помощью проекта обратится 19-летняя Богдана. Девушка росла без родного отца, поэтому больше всего мечтала о полной семье для своего ребенка. Несколько месяцев назад она родила доченьку от любимого, но ее мечте о счастливой семье не суждено было сбыться. Александр ушел от нее во время беременности. Парень и его семья сомневаются в честности и верности девушки. Кроме того, Александр не уверен в своем отцовстве. Чтобы вернуть себе честное имя, а доченьке – папу, Богдана просит сделать тест ДНК. Только он расставит все по своим местам.

Пресс-служба

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Вторая история – о Станиславе, который долгих 20 лет ищет самого родного человека – маму. Женщина оставила его в роддоме и никогда не давала о себе знать. Тем временем Станислав писал ей письма и складывал их на полочку, ведь не знал, куда отправлять. Всю жизнь герой проекта прожил в интернате для людей с особыми потребностями. Он искал помощи в социальных сетях, на телеканалах и у преподавателей интерната. Поиски были тщетными, и в последней надежде он обратился в «Таємниці ДНК». Проект провел колоссальную работу и нашел двух женщин. Каждая из них может быть его матерью, но есть ли среди них родная по крови – узнаем, открыв два конверта со всеми тайнами ДНК.

Пресс-служба

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Напомним, “Таємниці ДНК“ – ток-шоу, герои которого узнают правду с помощью теста ДНК: доказывают отцовство, находят биологических родителей, сестер или братьев. В каждом выпуске команда проекта проведет журналистское расследование, которое поможет зрителю понять, что руководит человеком и как он жил до прихода в студию. Вместе с Татьяной Высоцкой разбирать ситуацию будут 4 профессиональных эксперта: психолог, физиогномист, генетик, юрист или другие узкие специалисты. В конце программы ведущая вскроет конверт с результатом теста ДНК, который навсегда изменит жизнь героев и даст ответ на жизненно важный для них вопрос.

Смотрите “Таємниці ДНК“ с 5 ноября по вторникам в 19:00.

Руководитель проекта – Юлия Рудникова, главный режиссер – Оксана Яковенчук.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук прокомментировал развод.

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