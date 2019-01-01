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Лидер группы "ТІК" признался, как похудел на 30 килограммов

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Артист отметил, что мотивацией к похудению послужили концерты и ...баян.

Лидер группы
Лидер группы "ТІК" признался, как похудел на 30 килограммов
Пресс-служба

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В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал, от чего ему пришлось отказаться, чтобы сбросить вес.

По словам музыканта, в 2010-м году, когда родился его сын, он весил под 120 килограммов.

Отработать концерт 2 часа, плюс баян, который весит 12,5 кг, вешаешь на себя и прыгаешь. Понял, что начинаю быстрее уставать, – признался Виктор Бронюк в интервью "Ранку з Україною".

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Тогда музыкант впервые взялся за свою внешность, чтобы быть здоровым. Теперь три раза в неделю вместе с женой ходит в спортзал. Впрочем, особой диеты не придерживается.

Когда у меня спрашивают, как называется моя диета, говорю ПМЖ – попробуйте меньше жрать. Ешьте все, что хотите, но немного меньше, – рассказал артист в эфире канала "Украина".

Благодаря такому подходу, а также полному отказу от алкоголя Виктору удалось похудеть на 30 килограммов.

Ранее мы писали, что участница "Зважені і щасливі"-9 кардинально сменила имидж. 

 

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Теги: виктор бронюк, похудение, ТІК
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Источник: ivona.bigmir.net

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