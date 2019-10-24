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"Зважені та щасливі": танцевальная неделя в лагере похудения

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В новом выпуске "Зважених та щасливих" примут участие хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов, народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк.
"Зважені та щасливі": танцевальная неделя в лагере похудения
"Зважені та щасливі": танцевальная неделя в лагере похудения
Пресс-служба

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ девятой недели самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе к экспертам присоединятся хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. А судить участников на конкурсе будут народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк.

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Пары будут танцевать в сексуальных образах, чтобы раскрыть и осознать личную привлекательность и избавиться от комплексов. Женщина-кошка, супергерой, монашка, суровая учительница, брутальный ковбой. Оценивать выступления будут: народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк. Перед конкурсом Анита устроит специальный аукцион, на котором участники смогут выбрать очередность выхода на сцену и тип тренировки: работа с хореографом, видеоуроки или аудиоуроки. Вот только за каждый лот пары должны будут рассчитаться килограммами. Уже скоро участники будут биться в ритме сальсы, танго, румбы, кизомбы и даже контемпорари.

Готовиться к танцевальному конкурсу парам помогали Алена Шоптенко и Максим Ежов.

“Мне очень повезло с участниками. Классные, старательные, позитивные ребята. Очень неплохо схватывают. Им еще тяжело правильно двигаться, но это вопрос тренировок. У меня уже был опыт работы с участниками большого телосложения, я знаю специфики тренировок. Нежелательно делать серьезные нагрузки на суставы и делать прыжки. Но глобально мне нравится их настрой. Они пришли работать, и они работают. У них может не получаться, но они повторяют много раз, не психуют. Это очень приятно“, - комментирует Алена.

Пресс-служба

“Не было в моей практики учеников с таким весом. Для меня в новинку работать с людьми, которые в процессе похудения. Но я всегда говорю, что не важно, как ты выглядишь, сколько весишь, высокий ты или низкий, главное, как ты к этому относишься. Если ребята действительно хотят научиться, они научатся. И я полностью их поддерживаю“, - комментирует Максим.

Пресс-служба

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Также хореограф вспомнил, что смотрел первые сезоны “Зважених“ и всегда восхищался, как люди добиваются таких крутых результатов. В этом сезоне также участвует его хороший знакомый – Иракли Макацария. Как говорит Максим, самый целенаправленный человек, которого он знает. 

Ранее сообщалось, что ведущая “Зважених та щасливих“ Анита Луценко сменила прическу.

 

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Теги: Зважені та щасливі 2019, Зважені та щасливі 9
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Источник: Ivonа bigmir)net

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