Стала известна дата премьеры новой комедии "СидОренко-СидорЕнко" на 1+1

Канал 1+1 объявил дату премьеры нового сериала "СидОренко-СидорЕнко".

Уже 28 октября в 21:45 зрители “1+1“ увидят премьеру комедийного сериала “СидОренко-СидорЕнко“ о жизни двух семей, которых объединят события прошлого.

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По сюжету, однажды пути состоятельных СидОренко и бедных СидорЕнко пересекаются ‒ семьи узнают, что 16 лет назад их сыновей перепутали в роддоме. Отныне семьи с совершенно разных “миров“ оказываются в ситуации, когда социальный статус не имеет никакого значения: они будут иметь одинаковые заботы и причины для искреннего смеха. Главные герои столкнутся со множеством историй, знакомых и близких каждому ‒ от общения со странными родственниками и разногласий между детьми и родителями до бытовых хлопот. В персонажах сериала зрители легко узнают кого-то из членов семьи и на их примере увидят, что любые семейные неурядицы можно проходить легко, если относиться к этому с юмором и оптимизмом, и помнить, что семья ‒ самое главное богатство.

"СидОренко-СидорЕнко" пресс-служба канала 1+1

Семью богатых СидОренко возглавляет Александр (Дмитрий Суржиков), он является владельцем крупного бизнеса ‒ создает современные жилые комплексы. Его жена Ольга (Олеся Власова) занимается йогой, обеспечивает гармонию в доме и все время посвящает семье. Вместе супруги воспитывают сына Вову (Петр Ниневский), который привык легко получать желаемое и не переживает из-за критики родителей. Но в действительности внутри этого хулигана “прячется“ сообразительный и искренний юноша.

"СидОренко-СидорЕнко" пресс-служба канала 1+1

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СидорЕнко живут не в роскоши, но от этого не унывают. Папа Петр (Валерий Швец) всегда находит дело, которое обещает хорошие деньги, но потом удача переходит на другую сторону улицы. Петр возвращается домой без копейки, но всегда счастливый. Его жена Леся (Ксения Вертинская) шьет и латает вещи на заказ, а до этого много лет проработала кондитером в ПТУ. В семье растет умный, скромный и целенаправленный сын Рома (Евгений Шекера), которому время от времени приходится воспитывать своих родителей. Он мечтает стать программистом, жить в столице и финансово помогать маме с папой. Еще один член семьи СидорЕнко ‒ дед (Лев Сомов), который в душе остался озорным мальчишкой. Он ежедневно генерирует хитрые планы и бесконечно любит своих детей, хотя и не признается в этом.

"СидОренко-СидорЕнко" пресс-служба канала 1+1

Напомним, сериал “СидОренко-СидорЕнко“ является адаптацией популярного формата “Ивановы-Ивановы“ группы компаний “Yellow Black and White“. Производство проекта по заказу “1+1“ обеспечила команда “IQ Production“. Продюсеры сериала от канала ‒ Елена Еремеева и Дарья Жукова. Продюсеры от “IQ Production“ ‒ Виктор Медведский, Оксана Иванюк и Сергей Атрощенко, креативный продюсер ‒ Михаил Рудь. Режиссером стал Феликс Герчиков.

"СидОренко-СидорЕнко" пресс-служба канала 1+1

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Как Вова и Рома будут привыкать к своим настоящим семьям, смотрите в новом сериале “СидОренко-СидорЕнко“ уже с 28 октября в 21:45 на “1+1“.

Ранее сообщалось, что “1+1“ снимает новый сериал “Доктор Вера“ с известными звездами в главных ролях.

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