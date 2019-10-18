"1+1" снимает новый сериал "Доктор Вера" с известными звездами в главных ролях

Даниэль Салем, Марк Дробот и Зоряна Марченко получили главные роли в медицинском сериале “Доктор Вера“.

Телеканал “1+1“ начал съемки новой 30-серийной медицинской мелодрамы “Доктор Вера“. Главные роли в сериале исполнят известные звезды, в частности участник проекта “Танці з зірками“ и эксперт “Одруження наосліп“ Даниэль Салем, актер сериала “Сувенир из Одессы“ Марк Дробот и Зоряна Марченко, которая известна зрителям канала по драме “Две матери“.

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По сюжету, счастливая и спокойная жизнь кардиохирурга Веры (Зоряна Марченко) в один момент разрушается: любимый муж Андрей (Даниэль Салем) исчезает, оставляя ее с маленькой дочкой и больной мамой, а на пороге дома появляется женщина, которая представляется его настоящей женой. Вера вынуждена вернуться в больницу, в которой работала раньше, чтобы обеспечивать семью. Женщина будет спасать человеческие жизни на операционном столе, несмотря на то, что собственная ‒ превратилась во тьму. Преодолевая испытания судьбы, Вера изменит свои взгляды и ценности, а куда они приведут ‒ к полному отчаянию или новому шансу стать счастливой, станет известно уже после премьеры сериала.

Даниэль Салем Пресс-служба

Зоряна Марченко Пресс-служба

Проект “Доктор Вера“ является собственной разработкой канала, а события сериала основаны на реальных историях и драматических коллизиях, через которые раскрываются характеры главных героев.

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В актерский состав сериала также вошли: Дмитрий Сарансков, Ирина Мак, Ольга Морозова, Анатоль Фон-Фидандра, Ли Берлинская, Мария Пикалова, Леся Романова, Елена Хохлаткина, Наталья Нешва, Игорь Качур, Евгений Ламах, Сандро Матеуш, Алина Кошарна, Таисия Щурук.

Марк Дробот Пресс-служба

Производством продукта по заказу канала “1+1“ занимается команда “1+1 Продакшн“. Продюсерами от телеканала стали Елена Еремеева и Дарина Жукова. Продюсер от “1+1 Продакшн“ ‒ Кристина Шкабар, креативные продюсеры ‒ Надежда Перминова и Татьяна Шулика. Над сценарием работали Лариса Марцева и Ирина Черная. Режиссером-постановщиком сериала выступил Тарас Ткаченко, который также работал над созданием полнометражного фильма “Черный ворон“ по одноименному роману Василия Шкляра.

Премьера сериала “Доктор Вера“ состоится на телеканале “1+1“.

Напомним, ранее голливудские актеры поделились впечатлениями от съемок в ленте “Захар Беркут“.

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