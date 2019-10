"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть девятый эфир онлайн

Узнайте, чем будут удивлять участники "Танців з зірками 2019" в новом выпуске.

В воскресенье, 20 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоится девятый прямой эфир “Танців з зірками“, во время которого участники выйдут на паркет вместе с талантливыми детьми-танцорами.

Оценивать их выступления будет обновленный состав жюри: к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франсиско Гомесу присоединился балетмейстер и Народный артист Украины,Григорий Чапкис. А ведущим балкона на этот раз станет шоумен и участник “Танців з зірками 2017“. Юрий Ткач.

В новом выпуске актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец воплотит на паркете образ легендарной Мэри Поппинс и продемонстрирует зажигательный квикстеп. Даниэль Салем и Юлия Сахневич также исполнят квикстеп, в котором напомнят всем, что приближается Рождество. Владимир Остапчук под хит Тима Белорусских “Незабудка“ продемонстрирует джайв. Ксения Мишина и Женя Кот станцуют нежный вальс, который Ксения посвятит своему сыну. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнят ча-ча-ча под хит Pink Floyd “Another Brick In The Wall“. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко станцуют контемпорари про то, как ребенок способен вернуть любовь в семью. Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым покажут хип-хоп под трек MONATIK “Love It ритм“. Ведущая “Сніданка з 1+1“ Людмила Барбир и ее партнер Дима Жук продемонстрируют эффектную самбу и превратятся в настоящую многодетную мексиканскую пару.

Отметим, что теперь пары, которые попадут в зону риска, будут исполнят танец за жизнь. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи.

А в качестве приглашенной звезды в девятом выпуске выступит MONATIK. Он исполнит свой хит “Каждый раз“.

Смотрите анонс девятого выпуска шоу “Танці з зірками 2019“:

Посмотреть предыдущий восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

