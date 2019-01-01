Звезды поделились своими впечатлениями об Украине и съемках в фильме по книге Ивана Франко.

Голливудские актеры в украинском кино: Впечатления звезд от съемок в ленте "Захар Беркут" https://www.facebook.com/ZakharBerkutFilm

Читай также: Международный день музыки: слушайте известные хиты

10 октября в прокат вышел украинский исторический экшн “Захар Беркут“. Это экранизация одноименной повести украинского классика Ивана Франка. Над созданием ленты работала интернациональная команда во главе с режиссерами Ахтемом Сеитаблаевым и Джоном Винном. Мы расспросили голливудских актеров об их впечатлениях от участия в съемках украинского исторического кино.



Американский актер Роберт Патрик, в фильме - Захар Беркут

Съемочная группа действительно, без преувеличения, вложила душу в этот фильм. Каждый член группы из каждого отдела внес свой вклад в то, чтобы фильм был снят, а история - рассказана достоверно и красиво. Костюмеры, гримеры, каскадеры, операторы - все и каждый выкладывались на максимуму. Думаю, что снять фильм на английском языке было правильным решением, ведь так этот колоссальный труд сможет увидеть большее количество людей, - сказал актер.





Этот проект очень интересен, так как Ахтем Сеитаблаев - чрезвычайно талантливый украинский режиссер, и я знаю, насколько личной для него является эта история. Также над фильмом работал ряд актеров из Великобритании и США, которые играли

ключевые роли и помогали рассказать эту историю зрителям со всего мира. С нами также работал американский режиссер Джон Винн, и у них с Ахтемом вышел интересный творческий тандем. Мне очень нравилось наблюдать, как они работают вместе. И Джон и Ахтем имеют параллельное видение, но у них была общая цель и поэтому за их работой было очень интересно наблюдать, - рассказал Патрик.

Читай также: Клип Guns N’Roses, вышедший в 1980-х, побил рекорд по просмотрам в Сети Американский актер Алекс Макникол, сыграл роль Максима

Окунуться в эпоху помогали костюмы. Они просто удивительные! Если вы оденете кого-то в этот наряд, то человек будет выглядеть точно как украинец ХIII столетия. Поэтому для того, чтобы вжиться в роль, было достаточно просто переодеться и зайти в декорации фильма, - рассказал актер. -

Ходить в горы или спускаться с них было непросто - Карпаты очень истощают. Особенно, когда ты снимаешься в течение 12 часов, и вся группа работает вовсю. Важно оставаться в хорошем физическом состоянии и не травмироваться.

Монгольский актер Цегмид Церенболд, сыграл хана Бурунду

Я очень рад, что участвую в этом фильме и играю вместе с прекрасными американскими и украинскими актерами под руководством двух совершенно разных режиссеров. И меня искренне поражает совместная работа таких разных людей. Ведь чем больше ты работаешь в иностранных командах, тем больше набираешься опыта. Здесь я многому научился. И очень благодарен Ахтему и Джону за то, что они позволили мне свободно творить мою роль. Они всегда выслушивали мою точку зрения, мы обменивались мнениями, у нас был взаимный контакт. Такой подход к работе мне очень понравился, - рассказал актер.

Читай также: СТБ и Общественное начинают Национальный отбор на “Евровидение-2020“ Британская актриса Поппи Дрейтон, в фильме - Мирослава

С нами работали специалисты из Казахстана, Монголии, США, Англии, и конечно же, Украины. На площадке было очень много разных людей, и конечно же, многонациональный состав актеров. Мы многому научились друг от друга и смогли выйти за пределы своей зоны комфорта. Безусловно, мы сталкивались с некоторыми трудностями, такими как языковой барьер и разница между нашими культурами. Однако у нас все получилось, потому что мы очень верили в нашу историю и пытались ее лучше рассказать зрителю. Прочная сила воли и работа на результат зарядили всех нас на успех и помогли воплотить этот фильм в реальность.

Британский актер Томми Флэнаган, сыграл роль Тугара Вовка:

Во-первых, “Захар Беркут“ - отличная историческая эпическая драма. Это один из классических сюжетов о битве добра против зла, о небольшом но одновременно храбром народе, который борется с угнетением. Это довольно универсальная история - хорошие ребята против плохих! Во-вторых, уникальность этого фильма заключается в том, что это первая в Украине англоязычная постановка такого масштаба. Когда я об этом узнал, подумал, что это очень круто. К сожалению, история Украины не столь известна за ее пределами, поэтому надеюсь, благодаря этой ленте о ней узнает гораздо больше людей.

Если бы не было переводчиков, не знаю, как бы мы общались друг с другом. Но мне очень понравилось работать с этой командой, несмотря на языковые барьеры. На площадке были люди с разными талантами, разных профессий и культур, поэтому работать было скорее интересно, чем сложно, - поделился актер.

Ранее мы писали, что Жан Рено сыграл киллера в украинском фильме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.