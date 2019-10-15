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Снова невеста: Лилия Ребрик примеряла свадебное платье

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Лилия Ребрик показала фото со съемок сериала "Великі Вуйки".
Снова невеста: Лилия Ребрик примеряла свадебное платье
Снова невеста: Лилия Ребрик примеряла свадебное платье
instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская актриса и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик удивила подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда показала фото в свадебном наряде.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в белом платье с розовыми цветами и с оголенными плечами. К наряду Лилия добавила фату, диадему и серьги.

Вместе с Ребрик на снимке позирует актер Назар Заднепроходский. Артист одет в белый пиджак и рубашку такого же цвета и в бежевые брюки. Свой образ он дополнил шляпой, темными очками и черным платком.

Кадр был сделан во время съемок сериала “Великі Вуйки“. Лилия и Назар предстали в образах влюбленной пары - Ирки и Штефка.

“Великі Вуйки“. Як вам? Діліться враженнями))). Як гадаєте, моя героїня Ірка вийде заміж за Штефка?“, - поинтересовалась актриса.

Ранее Лилия Ребрик продемонстрировала 5 трендовых цветов сезона.

 

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Теги: Лилия Ребрик, Великі Вуйки, Назар Заднепроходский
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Источник: Ivonа bigmir)net

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