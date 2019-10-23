"Будет Bang": MARUV вернется в шоу "Танці з зірками 2019"

Певица MARUV снова появится в шоу "Танці з зірками", но на этот раз в качестве ведущей.

Эпатажная украинская исполнительница MARUV, которая покинула шоу “Танці з зірками 2019“ в пятом эфире, снова вернется на проект.

Читай также: “Я рада“: MARUV прокомментировала свой вылет из “Танцев со звездами“

В воскресенье, 27 октября, певица станет ведущей и будет встречать участников на балконе. Об этом сообщается на официальной странице “Танців з зірками 2019“ в Instagram.

Кроме того, MARUV также выступит на паркете. Но пока неизвестно, каким номером будет удивлять зрителей артистка.

@Мaruv повертається в шоу і у десятому ефірі зустрічатиме пари на зірковому балконі і разом з учасниками першою дізнаватиметься про оцінки суддів. А ще епатажна співачка здивує тебе своїм виступом“, - говорится в публикации.

Пост собрал множество комментариев. Большинство пользователей Сети обрадовались возвращению звезды. Но были и те, кто заявил, что это будет самый плохой эфир “Танців з зірками 2019“.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Участники шоу показали свои детские снимки

“Урааааа. просто красотка!!!!!“, “Не хочу, это будет самый плохой эфир“, “Наконец-то Марув снова в шоу“, “Наконец то дождались. Будет Bang“, “Урааааа, наконец то она хоть на один эфир вернётся“, “Не весело, хоть эфир не смотри“, “Я ждала что бы она повернулась на совсем, а не на один эфир. Но и на том радостно“, - пишут в комментариях.

Посмотреть предыдущий девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.